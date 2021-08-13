«Зенит» подписал контракт с Клаудиньо

Футбольный клуб «Зенит» заключил контракт с бразильским полузащитником футбольного клуба «Ред Булл Брагантино». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Футболист будет выступать под 20-м номером. Соглашение подписали на пять лет, оно будет действовать до 30 июня 2026 года. За год спортсмен будет получать около 1,7 миллиона евро.

Клаудио Луис Родригес Паризе Леонел родился 28 января в 1997 году в Сан-Паулу. Он начинал свою карьеру с выступлений за низшие лиги Бразилии. Известность спортсмен получил после заключения контракта с клубом «Ред Булл Брагантино». Стоимость трансфера составила, по некоторым данным, чуть больше 13 миллионов евро.