«Зенит» победил в матче РПЛ и сохранил отрыв

Петербургский «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» в домашнем матче 24-го тура футбольной премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:0.

В компенсированное к первому тайму время гол забил защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. Во время, добавленное ко второму тайму, окончательный счет встречи установил Андрей Мостовой.

На восьмой минуте мяч в ворота «Химок» отправил Сердар Азмун, но этот гол не был защитан. На видеоповторе судья зафиксировал нарушение: хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен ударил по лицу капитана «Химок» Дмитрия Тихого. Ловрен получил желтую карточку.

«Зенит» прервал беспроигрышную серию «Химок» в Российской премьер-лиге. До этого подмосковный клуб одержал восемь побед, две встречи завершились ничьей.

Предыдущее поражение «Химки» также понесли от «Зенита». Матч, проходивший 1 ноября 2020 года, завершился со счетом 0:2.

По итогам встречи 5 апреля петербургский клуб набрал 51 очко и обогнал московский «Спартак» в турнирной таблице. «Химки» находятся на девятом месте с 35 очками.

В следующий раз «Химки» 10 апреля примут «Тамбов», 11 апреля «Зенит» в гостях сыграет против «Сочи».