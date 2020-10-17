«Зенит» победил «Сочи» в РПЛ

«Зенит» выиграл у «Сочи» в 11-м туре Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу первых.

Среди игроков «Зенита» голы забили Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Дуглас Сантос. У «Сочи» отличился Кирилл Заика.

Теперь у «Зенита» 24 очка и он стал единоличным лидером чемпионата. У «Сочи» на данный момент 19 очков, команда на четвертом месте.

По данным радиостанции «Говорит Москва», назначен новый тренер «Динамо». До этого должность занимал Кирилл Новиков. теперь вместо него наставником команды стал немецкий специалист Сандро Шварц. Контракт с ним заключили до конца сезона 2021/22. В пресс-службе команды уточнили, что его помощниками выступят Волкан Булут и Андрей Воронин.

Ранее агенство Ura.ru сообщило, что футболист «Урала» Вараздат Ароян перешел к конкурентам в команду «Тамбов». До этого ходили слухи, что он уехал воевать в Нагорный Карабах. Футболист в своем Instagram опроверг эту информацию и назвал ее фейком.