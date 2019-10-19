  • «Зенит» победил «Ростов» с разгромным счетом благодаря хет-трику Дзюбы

    19 октября 2019, 21:43

    Светлана Степанова

    Со счетом 6:1 завершился футбольный матч между командой «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Ростовом» из Ростова-на-Дону. Это была встреча в рамках 13-го тура национального чемпионата. Подробности сообщило РИА «Новости».

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    Соперники встретились на главном стадионе северной столицы — «Газпром Арене». Родные стены помогли «Зениту». Счет был открыт на 14-й минуте. Нападающий Артем Дзюба забил с пенальти. Уже через шесть минут им же был забит второй гол. В самом конце первого тайма, на 44-й минуте, Сердар Азмун довел счет до показателя 3:0.

    Вторая часть игры была не менее напряженной. «Зенит» не стал почивать на лаврах, забивал дальше: на 61-й минуте отличился защитник Вячеслав Караваев. На 80-й минуте матча Дзюба оформил хет-трик, ставший первым в сезоне Российской премьер-лиги. Со второй попытки 31-летний зенитовец забил пенальти.

    «Ростову» удалось забить лишь один мяч в ворота соперника. Это произошло на 83-й минуте. Гол забил Роман Еременко. Но этот мяч зенитовцы отыграли на второй минуте компенсированного времени. Вильмар Барриос поставил красивую финальную точку, утвердив разгромный счет 6:1.

    Таким образом, «Зенит» теперь занимает вторую строчку, имея в активе 29 очков. Впереди него только «Локомотив».