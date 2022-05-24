«Зенит» планирует продлить контракт с Семаком

Руководство петербургского «Зенита» планирует продлить контракт с Сергеем Семаком. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Контракт Семака с «Зенитом» подойдет к концу 30 июня, однако клуб до сих пор заинтересован в его услугах. Ему планируют предложить новое соглашение, рассчитанное не меньше чем два года.

В «Зенит» Семак пришел в мае 2018 года. Под его руководством команда смогла выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) четыре раза.