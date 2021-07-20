«Зенит» планирует приобрести игрока сборной Перу

«Зенит» планирует заключить контракт с полузащитником мексиканского клуба «Крус Асуль» и сборной Перу Йосимаром Йотуном. Об этом сообщил ESPN Peru.

Кроме того, к 31-летнему футболисту проявляют интерес два клуба из испанской Ла Лиги. Футболист занял четвертое место на прошедшем Кубке Америки. Спортсмен провел семь матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу, передала «Свободная Пресса».

Ранее защитник из американской команды «Вашингтон Уизардс» Шабазз Напьер присоединился к баскетбольному клубу «Зенит». Клуб подписал контракт со спортсменом на один год.