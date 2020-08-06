«Зенит» ответил на сообщения о вспышке COVID-19 в клубе
«Распространенная информация не соответствует действительности. „Зенит“ полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест», — привел Sport24 сообщение пресс-службы «Зенита».
В пресс-службе добавили, что врачи провели со сдавшим тест еще три дополнительных исследования. В итоге все анализы на коронавирус дали отрицательные результаты. Несмотря на это, человека все равно отправили на карантин.
Ранее футбольный комментатор Алексей Андронов намекнул в Telegram, что в спортивном клубе произошла вспышка коронавирусной инфекции.
«О, какие новости! В „Зените“ вспышка сами знаете чего. Не все полетели на Суперкубок… Полдюжины человек — в карантин. Осталось понять, заразился ли Вилков?» — написал он.
Футболистам «Зенита» 7 августа предстоит выйти на поле стадиона «ВЭБ Арена». Спортсмены будут играть против соперников из «Локомотива» за Суперкубок России.