«Зенит» открыл смешанные детские группы по футболу

Смешанные детские группы по футболу появились в Академии «Зенита». Об этом сообщил «Питер ТВ».

Девочки и мальчики до 12 лет будут тренироваться вместе. В Академии пояснили, что такая практика уже есть во многих странах, но в России это пока редкость. Тренер «Зенита» Ольга Порядина пояснила, что такие группы дают детям возможность развивать не только физические, но и социальные навыки.