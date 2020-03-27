«Зенит» останется в Санкт-Петербурге на время карантина
Игроки «Зенита» находятся в Санкт-Петербурге и не намерены покидать город, пока не закончится карантин — рассказал гендиректор футбольного клуба Александр Медведев. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным портала «Петербургский дневник», иностранные игроки также находятся в России. Медведев уточнил, что для футболистов действует распорядок, «который нацелен на сохранение здоровья игроков и сотрудников».
«Готовимся к возобновлению тренировок, когда это станет возможно», — добавил он.