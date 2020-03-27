«Зенит» останется в Санкт-Петербурге на время карантина

По данным портала «Петербургский дневник», иностранные игроки также находятся в России. Медведев уточнил, что для футболистов действует распорядок, «который нацелен на сохранение здоровья игроков и сотрудников».

«Готовимся к возобновлению тренировок, когда это станет возможно», — добавил он.