«Зенит» оштрафовали на полмиллиона рублей за баннер

Фанаты «Зенита» во время полуфинального матча Олимп-Кубка России против «Спартака» вывесили на трибуне оскорбительный баннер. На нем был изображен владелец столичного клуба Леонид Федун. За это РФС оштрафовал команду из Петербурга на 500 тысяч рублей.

«За публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера оштрафовать ФК „Зенит“ на 500 000 рублей и запретить ФК „Зенит“ допуск зрителей на секторы D102 — D110 стадиона „Газпром Арена“ на один домашний матч в Кубке России по футболу условно», — сообщила пресс-служба РФС.

Влетело клубу с берегов Невы и за нарушение регламента возобновления РПЛ и за скандирование фанатами бело-голубых оскорбительных кричалок. За первый эпизод штраф составил 150 тысяч рублей, а за второй — 100 тысяч рублей.

Полуфинал Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся 19 июля в Санкт-Петербурге. Москвичи проиграли со счетом 2:1. В финале «Зенит» сыграет с «Химками» из Подмосковья.