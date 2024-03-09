Спорт 09 марта 2024, 17:11 «Зенит» одержал победу над «Уралом» и поднялся на первую строчку РПЛ Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Петербургский «Зенит» обыграл «Урал» во время гостевого матча в Екатеринбурге. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине‑бело‑голубых. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Мячи в ворота «Урала» забили футболисты Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. В составе екатеринбуржцев голом отметился Эрик Бикфалфи.

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Петербургский клуб набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» сейчас занимает в ней 13-ю строчку.

Согласно календарю РПЛ, в следующем туре «Зенит» сыграет с «Рубином», а «Урал» примет «Ростов».