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04 сентября 2022, 23:18

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в центральном матче тура РПЛ

«Зенит» победил «Спартак» и вышел на первое место в РПЛ

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«Зенит» одержали победу над «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

У «красно-белых» гол в ворота соперника на 21-й минуте забил центральный нападающий Александр Соболев.  «Сине-бело-голубые» ответили ударами на 48-й и 60-й минутах матча. Голы оформили защитник Деян Ловрен и полузащитник Андрей Мостовой соответственно. Мостовой также признан лучшим игроком матча.

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За «Спартак» дебютировал нападающий Кейта Бальде. Во втором тайме он вышел на замену вместо Михаила Игнатова.

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Беспроигрышная серия «Зенита» во встречах с московским клубом длится 11 матчей — семь побед при четырех ничьих. Это при учете игр в Кубке и Суперкубке России.

В активе «Спартака» 16 очков. «Красно-белые» остались на пятом месте в турнирной таблице. «Зенит» набрал 20 очков. Петербургский клуб стал единоличным лидером чемпионата России.

В следующем туре «красно-белые» встретятся на выезде с «Ростовом». Матч состоится 11 сентября. В этот же день «Зенит» примет футболистов из клуба «Оренбург».

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