Спорт 04 сентября 2022, 23:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в центральном матче тура РПЛ «Зенит» победил «Спартак» и вышел на первое место в РПЛ Pxhere.com

Читать 360tv в

«Зенит» одержали победу над «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

У «красно-белых» гол в ворота соперника на 21-й минуте забил центральный нападающий Александр Соболев. «Сине-бело-голубые» ответили ударами на 48-й и 60-й минутах матча. Голы оформили защитник Деян Ловрен и полузащитник Андрей Мостовой соответственно. Мостовой также признан лучшим игроком матча.

Реклама

За «Спартак» дебютировал нападающий Кейта Бальде. Во втором тайме он вышел на замену вместо Михаила Игнатова.

Реклама

Беспроигрышная серия «Зенита» во встречах с московским клубом длится 11 матчей — семь побед при четырех ничьих. Это при учете игр в Кубке и Суперкубке России.

В активе «Спартака» 16 очков. «Красно-белые» остались на пятом месте в турнирной таблице. «Зенит» набрал 20 очков. Петербургский клуб стал единоличным лидером чемпионата России.

В следующем туре «красно-белые» встретятся на выезде с «Ростовом». Матч состоится 11 сентября. В этот же день «Зенит» примет футболистов из клуба «Оренбург».

0 0 0 0 0 0