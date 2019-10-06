«Зенит» обыграл «Урал» в матче Чемпионата России

Назван состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020 Подробнее

Встреча проходила в рамках выездного матча 12-го тура чемпионата России. Во время игры из команды «Зенита» голы удалось забить Браниславу Ивановичу, Магомеду Оздоеву и Сердару Азмуну. Полузащитник Олег Шатов загнал мяч в собственные ворота.

Теперь в активе у «Зенита» 26 очков, благодаря чему команда занимает первое место турнирной таблицы РПЛ. В свою очередь «Урал» набрал 14 очков и расположился на девятом месте.

В следующем туре 19 октября «Зенит» ждет матч с футболистами «Ростова», а команда «Урал» выйдет на поле с соперниками «Тамбова».