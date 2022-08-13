«Зенит» обыграл ЦСКА в пятом туре РПЛ со счетом 2:1

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в пятом туре РПЛ. Победный гол забил полузащитник из Бразилии Густаво Мантуан. Об этом сообщил РБК.

Игрок вышел на замену на 76-й минуте матча и уже на 85-й забил победный гол дальним ударом. Его игра вывела «Зенит» на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Спартак». Теперь у команды 11 очков. При этом ЦСКА опустился на третью строчку. У московской команды 10 очков.

Для петербургских футболистов матч был домашним. Помимо Мантуана, гол забил Малком. Он занес мяч в ворота противника на второй добавочной минуте первого тайма. За ЦСКА на 63-й минуте гол забил Федор Чалов. Он нанес удар с пенальти

У Мантуана это был первый матч в составе петербургской футбольной команды. Ему всего 21 год. «Зенит» арендовал его у «Коринтианс».

Кроме того, победой над ЦСКА петербургский клуб продлил беспроигрышную серию встреч с московскими командами до 19 матчей с учетом игр Кубка и Суперкубка России. В последний раз победить «Зенит» удалось московскому «Динамо» 26 августа 2020 года (0:1).