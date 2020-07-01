«Зенит» обыграл «Тамбов» 2:1 и упрочил лидерство в чемпионате

Петербургский «Зенит» со счетом 2:1 обыграл «Тамбов» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила в Нижнем Новгороде, где «Тамбов» проводит домашние матчи в текущем сезоне.

В составе «Зенита» голы забили Сердар Азмун (на 43-й минуте) и Эмилиано Ригони (в компенсированное ко второму тайму время). У тамбовского клуба на 88-й минуте отличился Валерий Чуперка, реализовав пенальти.

Из-за ситуации с коронавирусом матч проходил без зрителей.

«Зенит» упрочил лидерство среди клубов Российской премьер-лиги. Клуб занимает первое место в турнирной таблице с 59 очками. Идущий следом московский «Локомотив» отстает на 11 баллов. На третьем месте «Краснодар» с 44 очками. «Тамбов» находится на 14-м месте, у команды 25 очков.

ФК «Нижний Новгород», у которого тамбовская команда арендует арену, играет в Футбольной национальной лиге.