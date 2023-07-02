Спорт 02 июля 2023, 07:24 «Зенит» обыграл «Нефтчи» в первом матче Кубка PARI Премьер «Зенит» одержал волевую победу над «Нефтчи» в первом матче Кубка PARI Премьер РИА «Новости»

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» выиграл первый матч предсезонного международного турнира — Кубка PARI Премьер. Встреча с азербайджанским «Нефтчи» прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счетом 3:1.

Первый гол забили гости. На 39-й минуте успешно реализовал пенальти Матеус Салданья. При таком счете команды ушли на перерыв. Отыгрались подопечные Сергея Семака на 49-й минуте. Гол забил Густаво Мантуан. Остальные мячи «сине-бело-голубым» удалось закатить в ворота соперника лишь под занавес матча. На 70-й минуте отличился Клаудиньо. На 80-й минуте победную точку поставил Зелимхан Бакаев.

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В рамках турнира «Зениту» предстоит провести еще два матча. Во вторник, 4 июля, команда сыграет против белградской «Црвены Звезды». В воскресенье, 9 июля, клуб ждет матч с турецким «Фенербахче».

Ранее стало известно, что американский защитник Кайл Курич заключил контракт с «Зенитом» на два года. По словам генерального директора команды Александра Церковного, игрок является одним из лучших снайперов в Европе.