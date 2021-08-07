«Зенит» обыграл «Краснодар» в третьем туре РПЛ

«Зенит» обыграл «Краснодар» в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов страны.

Счет на девятой минуте открыл Сердар Азмун. На 14-й минуте Эдуард Сперцян забил со штрафного, но ВАР отменил гол краснодарцев. Через 10 минут отличился Джон Кордоба. Затем Азмун увеличил разрыв (35). Третий гол в ворота «Краснодара» забил Александр Ерохин.

Команды ушли на перерыв со счетом 3:1. Во втором тайме, на 76-й минуте, у гостей отличился Урош Спайич.

После трех туров петербургский клуб набрал девять очков и занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» — три очка и 11-е место.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 15 августа сыграют в Москве с «Локомотивом». «Краснодар» у себя дома встретится с «Арсеналом».