Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Ростов» — команду, которую тренировал Валерий Карпин. Он недавно стал главным тренером сборной России по футболу. Сине-бело-голубые забили противникам четыре гола.

Игра прошла в Ростове-на-Дону, «Зенит» победил со счетом 4 — 2 на гостевом поле. Два гола забил полузащитник Александр Ерохин — он стал лучшим игроком в матче. Именно он открыл счет на 30-й минуте встречи. Кроме него в ворота «Ростова» забили голы нападающий Сердар Азмун и полузащитник Вендел.

«Ростов» забил два мяча в ворота противника. Их авторами стали нападающий Николай Комличенко и защитник Михаил Осипенко.

«Ростов» уже второй раз проиграл в новом сезоне Российской премьер-лиги. В первый раз он потерпел поражение во время встречи с «Динамо». При этом «Зенит» в этом сезоне одержал вторую победу подряд Сейчас команда занимает лидирующую позицию в таблице РПЛ. «Ростов» же после двух поражений занимает 15 место из 16 возможных.

Следующий тур для «Ростова» пройдет 8 августа, клуб встретится с «Химками» в Подмосковье. «Зенит» проведет игру на день раньше — 7 августа в Санкт-Петербурге пройдет матч с «Краснодаром».