Спорт 12 марта 2023, 18:19 «Зенит» обыграл «Химки» со счетом 3:2 Петербургский ФК «Зенит» обыграл подмосковную команду «Химки» в матче РПЛ РИА «Новости»

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«Зенит» обыграл подмосковный футбольный клуб «Химки» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу петербургского клуба. Sports.ru вел текстовую трансляцию матча.

Нападающий «Зенита» Малколм открыл счет на 19-й минуте. Кстати, для него это был 100-й матч за петербургскую команду. На 55-й минуте он же стал автором дубля. Полузащитник клуба «Химки» Бутта Магомедов отыграл один мяч на 75-й минуте, а 11 минут спустя забил еще один мяч с пенальти. Счет сравнялся. Однако на 92-й минуте матча выступающий за «Зенит» Густаво Мантуан вновь вывел клуб вперед и привел к победе.

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Сейчас петербургская команда лидирует в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. «Химки» находятся на предпоследней, 15-й позиции — у подмосковного клуба всего 13 очков.

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Ранее радио Sputnik цитировало бывшего игрока «Зенита» Артем Дзюбу: футболист считает, что клуб делает акцент на бразильских игроках и это «неверный путь».