«Зенит» обыграл «Химки» и поднялся на первое место в РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл в гостях подмосковные «Химки» со счетом 2:0, набрал 27 очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата России. Сине-бело-голубые опередили московский «Спартак», у которого тоже 27 очков, по разнице забитых и пропущенных голов.

Матч прошел на стадионе «Арена-Химки». Артем Дзюба, Сердар Азмун, Вендел и Малком из «Зенита» сегодня не играли. Голы забили Андрей Мостовой — на 18-й минуте и Александр Ерохин — на 78-й минуте.

Подмосковные футболисты забили гостям во время дополнительного времени, однако судья пересмотрел запись VAR и не засчитал мяч, так как был офсайд.

Второе место в таблице РПЛ занимает «Спартак», третье — ЦСКА. Первую пятерку замыкают «Ростов» и «Сочи» с 23 и 22 очками соответственно.