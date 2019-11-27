«Зенит» обыграл французский «Лион» в решающем матче Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл французский «Лион» в домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 2:0.

Это вторая домашняя победа из трех в турнире. Ранее питерцы обыграли португальскую «Бенфику» (3:0) и уступили победу немцам из «РБ Лейпциг» (0:2).

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На данный момент «Зенит» занимает второе место в своей группе.

Если в матче «Бенфики» против «Лейпцига», который начался сегодня в 23:00 по московскому времени, выйграют немцы, то «Зенит» гарантирует себе как минимум 3-е место в группе и переход в следующий квалификационный раунд.

Следующий мачт этапа «Зенит» проведет с «Бенфикой» в качестве гостя 10 декабря в 23:00 по московскому времени.