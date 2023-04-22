Спорт 22 апреля 2023, 21:57 «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:1 «Зенит» одержал победу над «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ со счетом 3:1 РИА «Новости»

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Петербургский «Зенит» на домашнем поле обыграл московское «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 3:1.

Счет открыли сине-бело-голубые. На первой добавленной к первому тайму минуте мяч в ворота противника отправил бразилец Малком. На 68-й минуте он оформил дубль. Еще один гол в составе «Зенита» забил Андрей Мостовой под конец игры — на 87-й минуте. У москвичей на 80-й минуте отличился полузащитник Даниил Фомин.

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После 24 матчей «Зенит» по-прежнему занимает первую строчку турнирной таблицы. В активе петербуржцев 58 очков. «Динамо» набрало 39 очков и расположилось на пятом месте.

Через неделю, 29 апреля, сине-бело-голубые на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Москвичи на домашнем поле сразятся с «Факелом» из Воронежа 28 апреля.