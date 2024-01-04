Спорт 04 января 2024, 17:50 «Зенит» объявил о трансфере бразильского футболиста «Зенит» объявил о трансфере в клуб форварда Педро из «Коринтианса» РИА «Новости»

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Бразильский нападающий Педро перешел в «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

В «Зените» отметили, что клуб воспользовался правом приоритетного выкупа 17-летнего футболиста. В составе «Коринтианса» он ранее стал победителем молодежного первенства Южной Америки.

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По данным аналитического портала Transfermarkt, переход Педро в российский клуб обошелся сине-бело-голубым в девять миллионов евро. В расположение клуба он прибудет 12 января.

В январе 2023 года Педро вошел в состав молодежной сборной Бразилии. За «Коринтианс» он провел 21 матч и забил один мяч.

«Зенит» также объявил об уходе 20-летнего защитника Роберта Ренана в бразильский «Интернасьонал». Он заключил арендный контракт до 31 декабря 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» идет на второй строчке в таблице с 36 очками.