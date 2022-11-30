Спорт 30 ноября 2022, 17:48 «Зенит» не поедет на предсезонный турнир в Абу-Даби

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Футбольный клуб «Зенит» пропустит предсезонный турнир в Абу-Даби. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора клуба Александра Медведева.

Соревнования пройдут с 1 по 11 февраля 2023 года. В нем сыграют команды из России, например, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов», уточнило РИА ФАН.

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«Санкт-петербургский „Зенит“ не примет участия в зимнем турнире в Абу-Даби», — подчеркнул Медведев.

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