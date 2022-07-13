«Зенит» назвали самой сильной командой на чемпионате России

Член совета директоров клуба «Динамо» Сергей Степашин заявил, что с «Зенитом» невозможно конкурировать на чемпионате России. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Что касается чемпионства, скорее всего, интриги нет. Потому что по составу сегодня „Зенит“ — самая сильная команда. И по финансовому обеспечению, что там говорить», — рассказал эксперт.

Он отметил, что силы команды также возросли после покупки игроков других команд.

Чемпионат России начнется 15 июля с матча «Зенит» — «Химки».