«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов
Российская команда открыла счет в матче на 41-й минуте. Нападающий Сердар Азмун сыграл в стенку с Артемом Дзюбой и с 11-метровой отметки отправил мяч в ворота Антони Лопеша.
Незадолго до этого Азмун получил травму, но продолжил игру через боль. После перерыва форвард все-таки ушел с поля. Его заменил Магомед Оздоев.
На 51-й минуте «Лион» смог сравнять счет. Вышедший на замену Оздоев нарушил правила в собственной штрафной. Арбитр назначил в ворота «Зенита» пенальти за нарушение на Депае. Голландский форвард сам пошел бить пенальти и уверенно реализовал удар с точки.
Следующий матч в рамках группы «Зенит» проведет с португальским «Бенфикой» в Санкт-Петербурге 2 октября. Соперники российской команды и «Лиона» по группе так же играют 17 сентября. Их встреча началась в 22:00.