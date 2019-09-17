«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в выездном матче против французского «Лиона» сыграл вничью со счетом 1:1. Стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов проходил на арене «Групама Стэдиум».

Российская команда открыла счет в матче на 41-й минуте. Нападающий Сердар Азмун сыграл в стенку с Артемом Дзюбой и с 11-метровой отметки отправил мяч в ворота Антони Лопеша.

Незадолго до этого Азмун получил травму, но продолжил игру через боль. После перерыва форвард все-таки ушел с поля. Его заменил Магомед Оздоев.

На 51-й минуте «Лион» смог сравнять счет. Вышедший на замену Оздоев нарушил правила в собственной штрафной. Арбитр назначил в ворота «Зенита» пенальти за нарушение на Депае. Голландский форвард сам пошел бить пенальти и уверенно реализовал удар с точки.

Следующий матч в рамках группы «Зенит» проведет с португальским «Бенфикой» в Санкт-Петербурге 2 октября. Соперники российской команды и «Лиона» по группе так же играют 17 сентября. Их встреча началась в 22:00.