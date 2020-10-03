«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ

«Зенит» и «Спартак» сыграли в матче РПЛ. Встреча проходила в Москве 3 октября и завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм завершился без забитых голов. Голкипер «Спартака» Александр Максименко несколько раз спас хозяев после опасных ударов.

Первый гол в этом матче был забит во второй половине игры. После скидки Артема Дзюбы Александр Ерохин с нескольких метров расстрелял ворота «Спартака». Это случилось на 65-й минуте встречи.

На 86-й минуте игры Эсекиель Понсе сравнял счет ударом в касание после передачи Александра Крала. После этого гола был установлен окончательный счет в матче.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги лидерство осталось за «Зенитом». На его счету 21 балл. У «Спартака» такой же итоговый результат, но он остается на втором месте из-за разницы забитых голов и пропущенных мячей.