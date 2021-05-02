«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги.

У сине-бело-голубых с начала встречи на поле выйдут Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком.

У «Локомотива» с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Пабло, Дмитрий Рыбчинский, Максим Мухин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов и Франсуа Камано.

Мачт проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.