Спорт 11 января 2023, 18:58 «Зенит» и «Коринтианс» договорились о переходе футболистов

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Российский футбольный клуб «Зенит» и бразильский футбольный клуб «Коринтианс» достигли договоренности о переходе футболистов Ренана, Ду Кейроса и Юри Алберто. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу петербургского клуба.

Игрок «Зенита» Эри Алберто перешел на постоянной основе в бразильский клуб. Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан пополнит петербургский клуб и будет играть на протяжении пяти сезонов.

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Футболист Ду Кейрос присоединится к составу «Зенита» летом 2023 года.

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