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    12 мая 2022, 15:40

    «Зенит» готов заплатить за вратаря «Химок» 3,5 млн евро

    Артур Блянихов

    Предстоящим летом в стан петербургского «Зенита» может перейти голкипер «Химок» Илья Лантратов. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, «Зенит» готов заплатить за вратаря требуемые три с половиной миллиона евро. Отмечается, что генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев уже провел встречу с самим футболистом.

    Ранее «Зениту» удалось обыграть «Химки» с минимальным счетом 1:0 в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.