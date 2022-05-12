«Зенит» готов заплатить за вратаря «Химок» 3,5 млн евро

Предстоящим летом в стан петербургского «Зенита» может перейти голкипер «Химок» Илья Лантратов. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, «Зенит» готов заплатить за вратаря требуемые три с половиной миллиона евро. Отмечается, что генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев уже провел встречу с самим футболистом.

Ранее «Зениту» удалось обыграть «Химки» с минимальным счетом 1:0 в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.