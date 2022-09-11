«Зенит» дома разгромил «Оренбург» со счетом 8:0 | 360°

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«Зенит» дома разгромил «Оренбург» со счетом 8:0

Петербургский «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 8:0 в матче девятого тура РПЛ

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Петербургский «Зенит» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил «Оренбург». Хозяева забили в ворота гостей восемь безответных мячей, сообщил «Чемпионат».

«Зенит» пробил по воротам гостей 16 раз, 10 из них пришлись в створ, восемь ударов оказались голевыми. Голами отличились Вендел, Малком, Иван Сергеев и Далер Кузяев. Защитник «Оренбурга» Александр Павловец отметился автоголом на 51-й минуте. Хозяева одержали крупнейшую в истории клуба победу.

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«Зенит» с 23-мя очками возглавит турнирную таблицу Российской премьер-лиги. У «Оренбурга» девять баллов, он расположился на 12-й строчке.

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Один из матчей «Зенита» посетила звезда российского телевидения Екатерина Стриженова. В начале сентября она привела внука на игру «Спартак» — «Зенит». Питерцы в том матче взяли верх над красно-белыми, сообщило издание Teleprogramma pro.

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