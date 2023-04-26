Спорт 26 апреля 2023, 15:01 «Зенит», «Динамо» и «Локомотив» заинтересовались полузащитником «Сочи» Коваленко

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Сразу три топовых клуба заинтересовались полузащитником «Сочи» и сборной России Александром Коваленко. В свой состав его захотели получить петербургский «Зенит» и московские «Локомотив» и «Динамо». Об этом сообщил «РБ-Спорт».

Сочинский клуб планирует продать 19-летнего спортсмена для пополнения бюджета команды. Руководство оценивает футболиста в более чем миллион евро.

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Как добавила «СвободнаяПресса», в текущем сезоне он выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды.