26 апреля 2023, 15:01
«Зенит», «Динамо» и «Локомотив» заинтересовались полузащитником «Сочи» Коваленко
Сразу три топовых клуба заинтересовались полузащитником «Сочи» и сборной России Александром Коваленко. В свой состав его захотели получить петербургский «Зенит» и московские «Локомотив» и «Динамо». Об этом сообщил «РБ-Спорт».
Сочинский клуб планирует продать 19-летнего спортсмена для пополнения бюджета команды. Руководство оценивает футболиста в более чем миллион евро.
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Как добавила «СвободнаяПресса», в текущем сезоне он выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды.
Футбол
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