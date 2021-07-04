Зеленский поблагодарил сборную Украины за выступление на Евро

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил футболистов сборной страны за выступление на Евро-2020. Национальная команда впервые вышла в плей-офф турнира и улучшила это достижение, дойдя до ¼ финала. В четвертьфинале украинцы проиграли Англии со счетом 0:4.

«Ребята, вы доказали, что умеете сражаться наравне с лучшими, что есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну» — говорится в Twitter Зеленского.

В Instagram он добавил, что ни одно поражение не сломает Украину.

«Нам обидно, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие», — написал Зеленский.

Он отметил, что у Украины есть «отличная молодая команда, которая получила важный опыт». И прекрасный тренерский штаб.

«А значит, наши главные победы впереди! Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола» — сказано в сообщении.