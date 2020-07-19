Здравствуй, наш ласковый мишка. 40 лет назад в Москве началась Олимпиада-80
Спортсмены соревновались с 19 июля по 3 августа. Большую часть спортивных событий приняла Москва, остальные распределились между Таллином (парусная регата), Киевом, Ленинградом, Минском (предварительные игры и четверть финал футбольного турнира) и Подмосковьем (пулевая стрельба в Мытищах). В общекомандном зачете первое место занял СССР.
Олимпиада-80 запомнилась еще и тем, что многие иностранные спортсмены выступали под олимпийским флагом, так как их страны не приехали на соревнования из-за ввода войск Советского Союза в Афганистан.
«Несколько месяцев перед Олимпийскими играми мы не понимали, сможем поехать в Москву или нет. Было много дискуссий и споров вокруг этой темы. Тренироваться в таких условиях, конечно, было крайне непросто, особенно не зная, к чему ты готовишься», — рассказала «Медузе» Шаррон Девис, серебряный призер Игр-1980 по плаванию.
По ее словам, власти Великобритании отказались финансировать поездку спортсменов на Олимпиаду. В итоге на соревнования приехали те, кто нашел деньги и у кого были реальные шансы на медали.
Всего Олимпиаду-80 в Москве посетили 226 тысяч иностранцев.
Ранее о подготовке к масштабному спортивному событию рассказал бывший председатель комитета по физической культуре РФ Валерий Сысоев. По его словам, СССР впервые организовывал такое крупное международное мероприятие, поэтому власти иногда сильно перестраховывались.