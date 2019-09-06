В Сергиевом Посаде на футбольном поле спортивного комплекса «Луч» прошла акция «Здоровье — твое богатство». В ней приняли участие более тысячи студентов местного колледжа.

Во время акции на футбольном поле прошла зарядка во главе с фитнес-тренером Марией Самойловой. Также мероприятие посетили депутат Мособлдумы Сергей Двойных и директор Сергиево-Посадского колледжа Галина Носырева.

Источник фото: телеканал «360»

«Друзья, первая неделя нового учебного года, которая у вас сейчас заканчивается, наверное, одна из самых тяжелых. Нужно заново втягиваться в учебный процесс, снова привыкать к режиму и к раннему подъему. Спорт и физкультура как раз то, что поможет в данной ситуации», — отметил Сергей Двойных.

Также парламентарий вручили 100 тысяч рублей на развитие волонтерского движения колледжа.

Источник фото: телеканал «360»

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«Для колледжа такое внимание очень важно. Наши студенты — не просто волонтеры, а большие помощники. Они участвуют в организации и проведении всех мероприятий», — заключила Галина Носырева.