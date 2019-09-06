  • «Здоровье — твое богатство». Тысяча студентов вышла на зарядку в Сергиевом Посаде

    06 сентября 2019, 13:51

    Евгения Остапенко, Юлия Уткина

    В Сергиевом Посаде на футбольном поле спортивного комплекса «Луч» прошла акция «Здоровье — твое богатство». В ней приняли участие более тысячи студентов местного колледжа.
    «Здоровье — твое богатство». Тысяча студентов вышла на зарядку в Сергиевом Посаде

    Во время акции на футбольном поле прошла зарядка во главе с фитнес-тренером Марией Самойловой. Также мероприятие посетили депутат Мособлдумы Сергей Двойных и директор Сергиево-Посадского колледжа Галина Носырева.

    «Здоровье — твое богатство». Тысяча студентов вышла на зарядку в Сергиевом Посаде | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Друзья, первая неделя нового учебного года, которая у вас сейчас заканчивается, наверное, одна из самых тяжелых. Нужно заново втягиваться в учебный процесс, снова привыкать к режиму и к раннему подъему. Спорт и физкультура как раз то, что поможет в данной ситуации», — отметил Сергей Двойных.

    Также парламентарий вручили 100 тысяч рублей на развитие волонтерского движения колледжа.

    «Здоровье — твое богатство». Тысяча студентов вышла на зарядку в Сергиевом Посаде | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

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    «Для колледжа такое внимание очень важно. Наши студенты — не просто волонтеры, а большие помощники. Они участвуют в организации и проведении всех мероприятий», — заключила Галина Носырева.