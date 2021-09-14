Депутат Госдумы Дмитрий Свищев обсудил с «Газетой.ru» сообщение о том, что американская сторона не выдала визы российским легкоатлеткам Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой. Из-за этого они не смогли принять участие в американском этапе «Бриллиантовой лиги».

«То, что нашим атлетам не разрешили участвовать в соревнованиях на территории США — это просто безобразие. Здесь я вижу чистую политику», — выразил уверенность парламентарий.

По его словам, он проводит много соревнований в России и знает, как тяжело добиться визовой поддержки для разных стран. Он подчеркнул, что при желании организаторов любой вопрос решаем.

«Пусть это [недопуск Ласицкене] останется на совести американских организаторов, американского госдепа. Если там дали такое распоряжение, а потом стали ссылаться на какие-то документы, стали придумывать какие-то причины, это все филькина грамота», — добавил собеседник издания.