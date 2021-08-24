Завышенные зарплаты российских футболистов получили объяснение

Главный тренер «Зенита» Сергей Симак заявил, что зарплаты российских футболистов, которые выше среднеевропейского уровня, связаны с лимитом на легионеров, установленным российской премьер-лигой (РПЛ). Однако он выступил против «потолка» зарплат в целом.

Сергей Симак рассказал РБК «Спорт», что в РПЛ созданы все условия для спортсменов-россиян для получения завышенного жалованья.

«Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата [в РПЛ] завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определенные ограничения. Так было и в Китае, где местным игрокам платили большие деньги, так же и в России», — сказал Семак.

Но он высказался и против «потолка» зарплат в РПЛ.

«Его сложно контролировать, и всегда найдется вариант, как в той или иной степени его обойти», — добавил Сергей Симак.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17». То есть, в заявке на сезон команды не должно быть больше восьми иностранных игроков. Премьер-лига предложила изменить формат лимита на легионеров. В частности, допустить, что из 25 спортсменов не менее восьми должны быть воспитанниками клуба и ассоциации.