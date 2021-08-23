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    23 августа 2021, 18:54

    Завуров высказался о возможном завершении карьеры Емельяненко

    Артур Блянихов

    Глава промоушена Eagle FC Шамиль Завуров поделился с порталом News.ru своими ожиданиями от предстоящего поединка между бойцами ММА Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном.

    Завуров согласился со словами экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что Джонсон является очень опасным соперником.

    «От Федора мы и раньше слышали, что он провел последний бой, но он вернулся», — напомнил собеседник издания.

    По его мнению, Емельяненко пора уходить с профессионального ринга, поскольку возраст уже сказывается. Завуров выразил надежду что Емельяненко одержит победу в последнем бою и красиво завершит свою карьеру.