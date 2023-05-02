Спорт 02 мая 2023, 09:22 Завьялова назначили главным тренером ХК «Витязь» Завьялова назначили главным тренером подольского хоккейного клуба «Витязь» РИА «Новости»

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Александр Завьялов стал главным тренером хоккейного клуба «Витязь» из Подольска. Об этом объявила пресс-служба клуба.

«Александр Завьялов — главный тренер „Витязя“. Он возглавит подмосковную команду в новом сезоне 2023/24», — сказано в сообщении.

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Подробности контракта, в частности, срок соглашения, не уточняются. Александр Завьялов в свое время играл за казанский клуб «Ак Барса», нижегородский ХК «Торпедо» и СКА. Он дважды получал серебро чемпионата России.

Позже Завьялов работал тренером в клубах «Ак Барса», «Торпедо», «Амур», «Трактор», «Нефтехимик». Будучи в составе тренерского штаба казанского ХК, получил Кубок Гагарина.

Ранее стало известно, что «Витязь» не продлил контракт с Вячеславом Буцаевым, который тренировал команду с 2022 года. Завьялов в прошедшем сезоне работал в штабе Буцаева, уточнил ТАСС.