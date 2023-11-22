Спорт 22 ноября 2023, 07:21 Завершился заключительный тур группового этапа квалификации Евро-2024 «Чемпионат»: определились 21 из 24 стран — участниц Евро-2024 Unsplash

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Сборная Хорватии обыграла Армению и стала участницей чемпионата Европы по футболу 2024 года. Завершился заключительный восьмой тур группового этапа квалификации, сообщил «Чемпионат».

Всего в Евро-2024 прошла 21 команда из 24, остальные три определят по итогам плей-офф. Хорватия попала в третью корзину вместе с Нидерландами, Шотландией, Словенией, Словакией и Чехией. В первую вошли Германия, Португалия, Франция, Великобритания, Испания и Бельгия, во вторую — Турция, Венгрия, Дания, Румыния, Албания и Австрия. В четвертую кроме неизвестных пока сборных по итогам отбора включили Швейцарию, Сербию и Италию.

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Жеребьевку запланировали 2 декабря, сам чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Россия пропустила отборочный этап и не примет участие в турнире.