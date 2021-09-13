Матч РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» завершился ничьей

Футбольные клубы «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на «Ростов-Арене» завершилась со счетом 1:1.

Первый гол на 29-й минуте в собственные ворота забил защитник «Краснодара» Урош Спаич, сообщил ТАСС. Сравнял счет Эдуард Сперцян.

Полузащитник краснодарцев Гжегож Крыховяк на 30-й минуте покинул поле со второй желтой карточкой. А у его партнера по команде Реми Кабеллы не удался пенальти в конце первого тайма.

Крыховяк за четыре сезона РПЛ получил четвертую красную карточку. «Ростов» не выигрывал у «Краснодара» в чемпионате с апреля 2014 года, когда счет был 2:0. Команда потерпела уже шесть поражений и восемь раз окончила матчи ничьей.

У «Краснодара» после семи туров 10 очков и седьмое место в таблице чемпионата. «Ростов» с шесть очками — на 12-м.

Подопечным Виктора Гончаренко предстоит 18 сентября выйти на поле против «Ахмата». Встреча состоится в гостях. В этот же день «Ростов» сыграет на выезде с «Крыльями Советов» из Самары.