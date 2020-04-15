Застрявшая на Бали конькобежка отреагировала на критику в свой адрес

«16 апреля действительно есть эвакуационный рейс из Бали, но я даже не знаю на данный момент, когда нас вывезут. В Минспорте пытаются, очень стараются, но в тот раз у них не получилось. Поэтому я не знаю, что будет завтра — улетим или нет», — рассказала спортсменка.

По словам Сохряковой, ее критикуют завистливые люди, которым нечем заняться. Девушку не оскорбляют злостные комментарии, так как умные люди не будут писать подобного. Собеседница издания подчеркнула, что уехала на заслуженный отдых на заработанные деньги, и за эвакуацию также будет платить из собственного кармана.

«Я бы каждому нашла что ответить, и даже с юмором. Но не могу себе этого позволить как спортсменка», — добавила конькобежка.