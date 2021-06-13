Застолье российской звезды НХЛ в селе под Челябинском попало на видео

Крайний нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся в родное село Белоусово Челябинской области. Отпуск самого высокооплачиваемого российского хоккеиста проходит под песни Михаила Круга, пирожки и кое-что покрепче. Видео застолья опубликовал один из его друзей.

На фоне играет песня Михаила Круга со словами «Отпусти мне, батюшка, грехи». Хоккеист сидит за столом в компании двух мужчин. На столе стоит алкоголь, лежат пирожки и пучок зеленого лука.

«Не хватает Кубка Стэнли у печки», — написал один из комментаторов под видео.

«Это совершенно гениально. Вся современная Россия за 28 секунд!» — написал известный комментатор Алексей Андронов.

Подписчики похвалили Панарина за то, что он не забывает свою родину и не стесняется этого.

Летом 2019 года Панарин подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Он зарабатывает более 11,5 миллиона долларов в год. Это самый большой гонорар среди российских хоккеистов.

Панарин регулярно приезжает летом в родной город. Иногда он катается там на старом мотоцикле или водит трактор. Пользователей соцсетей восхищает, что спортсмен старается помочь местным жителям.