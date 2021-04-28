Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался об итогах матча своих подопечных с мадридским «Реалом» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов. Специалиста процитировала «Газета.ru».

Матч завершился вничью со счетом 1:1. Игра проходила в Испании при пустых трибунах на стадионе «Альфредо ди Стефано».

«Мы очень-очень хорошо начали матч, действуя смело и качественно», — заметил Тухель.

По его мнению, «Челси» заслуживал победу, поскольку имел все шансы на это. Он выразил сожаление, что «Реалу» удалось забить один гол.

«Мы заслужили свой гол и должны были забивать еще, но вместо этого мы пропустили мяч практически из ничего», — добавил тренер.