Спорт 13 апреля 2023, 19:44 Заслуженный тренер Третьяк выступил против выхода России из IIHF

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Президент Федерации хоккея России, заслуженный тренер Владислав Третьяк заявил, что Россия должна остаться в составе Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Об этом он сообщил в беседе с «Матч ТВ».

В случае выхода из IIHF российской сборной придется отказаться от участия во всех крупнейших международных соревнованиях, такое решение будет неправильным, подчеркнул Третьяк.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», временное отстранение российских спортсменов от турниров связано с проведением спецоперации на Украине.