Заслуженный тренер РФ оценил шансы «Локомотива» в матче с «Марселем»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в разговоре с ИА НСН оценил шансы «Локомотива» на победу в матче с «Марселем». Матч в рамках ЛЕ начнется 16 сентября в 19:45.

Тарханов отметил, что поражения других команд не должны сбить настрой «Локомотива». Он уверен, что у московского клуба есть шансы на победу.

«Шансы команд перед матчем я бы оценил как 50 на 50. „Марсель“ — хорошая команда, которая играет в комбинационный футбол. „Локомотиву“ нужно перекрыть комбинации французов. Надо более строго сыграть в обороне, действовать компактно, не дать возможности им разыграться. И самим стараться агрессивно играть в атаке. Потому что „Локомотив“ все равно отдает предпочтение игре в обороне. Даже в матче с „Крыльями“ они забили свои голы в контратаках», — сказал тренер.