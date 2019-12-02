Заслуженный тренер РФ назвал WADA канадско-американской мафией

Глава ОКР счел неадекватным предложение комитета WADA отстранить Россию Подробнее

«Давайте говорить, где родилась WADA — это канадско-американская мафия, и это уже надо в открытую заявлять. Она, по сути, руководит всем спортом мира», — обратил внимание Иванов.

Он призвал уйти из Олимпиады и ничего не платить. По его мнению, необходимо проводить российские соревнования параллельно Олимпийским играм, и если отечественные спортсмены будет показывать более высокие результаты, то поднимать российский флаг под гимн и награждать их как полагается.

«Сколько можно стоять на коленях перед этой WADA?!» — возмутился Иванов.