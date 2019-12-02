  • Заслуженный тренер РФ назвал WADA канадско-американской мафией

    02 декабря 2019, 17:18

    Артур Блянихов

    Заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Алексей Иванов выразил недоумение, почему российское спортивное руководство должно идти на поводу у Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ИА НСН.

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    «Давайте говорить, где родилась WADA — это канадско-американская мафия, и это уже надо в открытую заявлять. Она, по сути, руководит всем спортом мира», — обратил внимание Иванов.

    Он призвал уйти из Олимпиады и ничего не платить. По его мнению, необходимо проводить российские соревнования параллельно Олимпийским играм, и если отечественные спортсмены будет показывать более высокие результаты, то поднимать российский флаг под гимн и награждать их как полагается.

    «Сколько можно стоять на коленях перед этой WADA?!» — возмутился Иванов.