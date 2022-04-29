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    29 апреля 2022, 13:08

    Заслуженный тренер по фигурному катанию Тарасова поздравила ЦСКА с 99-летием

    Оксана Лавнюженко

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова разместила в своих социальных сетях пост, посвященный 99-летию ЦСКА. Об этом написала «Политика сегодня».

    Она поздравила всех «армейцев» и пожелала им успехов и процветания.

    «Поздравляю ЦСКА с днем рождения! 99 лет! Папина жизнь, моя связаны с этим клубом! Спортивных успехов и процветания! Ура!» — написала тренер.

    Тарасова также опубликовала фотографию с юным хоккеистом из столичного клуба.

    Известно, что отец Тарасовой являлся игроком и тренером ЦСКА.