Заслуженный тренер по фигурному катанию Тарасова поздравила ЦСКА с 99-летием
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова разместила в своих социальных сетях пост, посвященный 99-летию ЦСКА. Об этом написала «Политика сегодня».
Она поздравила всех «армейцев» и пожелала им успехов и процветания.
«Поздравляю ЦСКА с днем рождения! 99 лет! Папина жизнь, моя связаны с этим клубом! Спортивных успехов и процветания! Ура!» — написала тренер.
Тарасова также опубликовала фотографию с юным хоккеистом из столичного клуба.
Известно, что отец Тарасовой являлся игроком и тренером ЦСКА.