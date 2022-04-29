Заслуженный тренер по фигурному катанию Тарасова поздравила ЦСКА с 99-летием

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова разместила в своих социальных сетях пост, посвященный 99-летию ЦСКА. Об этом написала «Политика сегодня».

Она поздравила всех «армейцев» и пожелала им успехов и процветания.

«Поздравляю ЦСКА с днем рождения! 99 лет! Папина жизнь, моя связаны с этим клубом! Спортивных успехов и процветания! Ура!» — написала тренер.

Тарасова также опубликовала фотографию с юным хоккеистом из столичного клуба.

Известно, что отец Тарасовой являлся игроком и тренером ЦСКА.