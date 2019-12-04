Заслуженный мастер спорта СССР оценил итоги «Золотого мяча-2019»

Месси в шестой раз стал обладателем Золотого Мяча-2019 Подробнее

«Никто не имеет права обижаться, если находится в лидирующей группе. Значит, зазнался мальчик уже. Он на спаде и должен благодарить Бога, честно говоря, что в таком возрасте он в тройку сильнейших попал», — цитируют Кавазашвили «Дни.ру».

По его словам, ни португальтцу, ни Лионелю Месси, который в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча», несподручно обижаться, поскольку оба игрока на протяжении нескольких лет остаются лидерами мирового футбола.

По мнению Кавазашвили, скоростная тактика Криштиану Роналду стала менее эффективной из-за возраста, появились спады. В свою очередь у Месси высочайшая техника перекрывает какие-то беговые минусы.

«Даже, если они попадают в число лидеров с первого по третье или по пятое место, то это все равно очень достойно», — подчеркнул заслуженный мастер спорта СССР.