«Локомотив» решил заключить контракт с защитником «Челси»

Московский «Локомотив» планирует подписать контракт с защитником лондонского «Челси» Малангой Сарром. Трансфер 22-летнего футболиста планируют оформить в зимний период. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Eurostavka.

О том, что «Локомотив» желает заполучить в свой состав французского футболиста, рассказал агент спортсмена. В состав «Челси» Сарр перешел в 2020-м году. Однако за время карьеры в клубе ему так и не удалось стать основным игроком. В прошлом сезоне футболист перешел в «Порт» на правах аренды. В этом сезоне ему удалось проявить свои силы лишь в одной игре.